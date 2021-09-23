MATSO Başkanı Güngör: “Antik Side turizmin dünyaya açılan penceresidir”

Antik Side Gastronomi ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Bekir Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Gökkaya, Hatice Sophie Duran ve Dernek Sekreteri Ali Başkır ile birlikte Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)'yu ziyaret etti. Ziyarette Antik Side ve bölge turizminin sorunları konuşuldu.

“Açık hava müzesi”

Antik Side'nin, bölge turizminin dünyaya açılan penceresi olduğunu kaydeden MATSO Başkanı Güngör, “ Antik Side aynı zamanda tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bir açık hava müzesidir, insanlığın önemli bir kültür havzasıdır. Bu özelliklere kum ve güneşte eklenince Side bölge turizminin lokomotifi haline geliyor. Turistlerin Manavgat bölgesini tercih etmelerinde Antik Side'nin çok önemli bir etken olduğunu biliyoruz ”dedi.

“Otantik tatlar tercih sebebi”

Bu kadar önemli bir turizm markasının gastronomi alanında üst seviyede bir hizmet vermesi gerektiğinin altını çizen Başkan Güngör” Antik Side Gastronomi Ve Yatırımcılar Derneği çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Artık turizmde o bölgeye ait otantik tatlar ve mutfak çeşitliliği özel tercih sebebi sayılıyor” diye konuştu.

“Sorunların yetkili kurumlara ulaştırılacağına inanıyoruz”

Antik Side Gastronomi ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Bekir Turan ise Başkan Seydi Tahsin Güngör'e Side'nin ve turizmin sorunlarını anlattıklarını belirterek, “ Seydi Başkanımın turizmin sorunlarına oldukça hakim olduğunu gördük. Başkanımın turizmin sorunlarını yetkili kurumlara ulaştıracağına inanıyoruz. Çalışmalarında başarılar dileriz “dedi.