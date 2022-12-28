MATSO Başkanı Güngör: "Asgari ücrete yapılan zam enflasyona ezdirilmesin"

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, asgari ücrete yapılan zammı olumlu bulduklarını belirterek, "Ancak yapılan zam alım gücünü artırmıyor ve yüksek enflasyon karşısında eriyorsa kısa süre içinde anlamsızlaşacaktır” dedi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, asgari ücrete yapılan zam oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güngör, asgari ücrete yapılan zammı olumlu bulduklarını belirterek, yapılan iyileştirmelerin vatandaşın dışında iş dünyasına da yansıması olacağına vurgu yaptı. "Enflasyon oranında zam yapmaktan ziyade alım gücü artırılmalıdır" diyen Güngör, "Asgari ücrete yapılan zam, girdi maliyetlerini artıracaktır. Bu da doğal bir biçimde fiyatlara yansıyacaktır. Üretim girdilerinin yükselmesi kayıt dışı ekonomiyi tetikleyerek, merdiven altı üretime zemin hazırlayacaktır. Bazı sektörlerde yüksek girdi maliyetlerinden ötürü üretim kalitesi düşecektir" şeklinde konuştu.

Güngör, enflasyon ile etkin mücadele yapılamadığı sürece yapılan zamların enflasyon hızının gerisinde kalacağını ve enflasyon hızına yetişemeyeceğini söyledi. Güngör, "Üretim ekonomisi desteklenerek enflasyonun düşmesi sağlanmazsa, asgari ücrette yapılan iyileştirmeler çok kısa bir süre için geçerli olacaktır. Çünkü asgari ücreti iyileştirmek için yapılan zam girdi maliyetlerini yükselteceği için zam olarak geri yansıyacaktır. Enflasyon ile etkin mücadele edilerek üretim ekonomisi desteklenirse, alım gücü kendiliğinden yükselecektir" ifadelerini kullandı.