MATSO Başkanı Güngör, “Bölgeye gelen turist yüzde 55 arttı"

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası(MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2023 yılının ilk 3 ayında Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 55 artış olduğunu belirterek, eldeki verilerin iyi bir turizm sezonu geçirmek adına umut verdiğini kaydetti.

MATSO Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Turizm, ihracat ve bölge ekonomisine yönelik çeşitli istatistiki verileri interaktif bir sunum ile açıkladı. 2023 yılının ilk 3 ayında Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 55 artış olduğunu belirten Başkan Güngör, “Antalya'ya 2022 yılı Ocak-Mart ayında yaklaşık 566 bin turist gelmiştir. 2023 yılının aynı döneminde ise Antalya'mıza yaklaşık 800 bin turist gelmiştir. Şehrimize gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 55 artış olmuştur. Manavgat-Side turizm destinasyonu için bu durum iyi bir turizm sezonu geçirmek adına umut veriyor. 2023 Yılı Ocak-Mart Ayında Antalya'ya en çok turistin yüzde 31 ile Rusya'dan geldiğini, ikinci sırayı yüzde 25 ile Almanya, üçüncü sırada yüzde13 ile İngiltere, dördüncü sırada yüzde 3,5 ile Polonya, beşinci sırayı ise yüzde 2.6 ile İran'dan gelen turistler oluşturmuştur. Sıralama diğer ülkeler ile devam etmektedir ”

"Sezondan umutluyuz"

“Manavgat Side Turizm destinasyonu dünya turizm pazarındaki payını gün geçtikçe artırıyor. Etkili tanıtım ve tesis kalitesi turistlerin tercihini önemli ölçüde etkiliyor. Bunu rezervasyon oranlarında gözlemleyebiliyoruz. Türkiye'nin bacasız sanayisi olarak değerlendirilen turizmde kapasite ve kalite olarak bel kemiği Manavgat-Side turizm destinasyonudur. Türkiye'ye gelen turistin üçte biri Antalya'ya, ilimize gelen turistin üçte biride Manavgat'a gelmektedir. Manavgat-Side turizm destsinasyonu ülke ekonomisine ciddi anlamda döviz girişi sağlamaktadır. MATSO olarak bu yıl turizm sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz adına oldukça umutluyuz. Bereketli bir sezon bizi bekliyor” dedi.

"Şirket kuruluşunda 53 ili geride bıraktık"

Güngör, Manavgat'ın şirket kuruluşu açısından 2023 yılının ilk üç ayında 53 ili geride bıraktığını söyledi. Başkan Güngör, “Manavgat'ta 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 130 şirket kurulurken, 2023 yılının aynı döneminde 142 yeni şirket kurulmuştur. 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 51 ilden daha fazla, 2023 yılının aynı döneminde ise 53 ilden daha fazla şirket kurulmuştur. Bu dönemler içinde kentimizdeki şirket kuruluşundaki artış oranı yaklaşık yüzde 9 olmuştur” diye konuştu.

"Finansa erişim sıkıntısı"

Ekonomik verilerin sürekli değişken bir seyir izlemesi, finans çevrelerindeki öngörülemeyen belirsizlik ve kredilendirme kriterlerinin gün geçtikçe zorlaşması nedeniyle üyelerin finansa erişim konusunda zorluk yaşadığına vurgu yapan Başkan Güngör, “Üyelerimiz krediye ulaşamıyor. Ulaşılabilen kredi limitlerinin de minimum seviyede ve yüksek maliyetli olduğuna dair sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyorlar. Bu konuyla ilgili yetkili makamlara üyelerimiz adına yazılı talepte bulunduk” dedi.

"Ulualan için imza kampanyası"

Başkan Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Manavgat Ulualan bölgesinde 3 bin dönümlük alana kentin yararı gözetilmeden, 4 "GOLF ALANI" tahsis edilecek şekilde resen yeniden yapılan planlamanın iptal edilmesi için Manavgat Ulualanı Koruma Platformu olarak yaptıkları çalışmaları ve konuyla ilgili süreci anlattı. Başkan Güngör, yapılan planın iptal edilerek Manavgat'a katkı sağlayacak ve bütüncül bir plan yapılması için çaba gösteriyoruz” dedi. Platform olarak Manavgat'ın çeşitli noktalarında imza kampanyası başlattıklarını kaydeden Başkan Güngör, bu konuda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.