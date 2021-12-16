MATSO Başkanı Güngör: “Manavgat OSB, turizm, tarım ve istihdama katkı sağlayacak”

MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat OSB'yi hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek OSB'nin tam olarak faaliyete geçmesi ile turizm, tarım ve diğer sektörler ile kurulacak tesis ve fabrikaların istihdama 12 ay katkı sağlayacağını söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Kaymakamı ve Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Başkanı Abdulkadir Demir'i ziyaret etti. Ziyarette geçtiğimiz ay arazisinin tapusu alınan OSB ile ilgili fizibilite çalışmaları, planlama çalışmaları, parselasyon, alt yapı tesislerinin yapımı, geleceğe yönelik planlar, OSB'de kurulacak ve bölgenin en önemli sektörleri olan turizm ve tarıma katkı sağlayacak tesis ve fabrikalar ile istihdamı artıracak iş sahaları ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, kent ekonomisinin OSB'nin faaliyete geçmesi ile çeşitlenip güçleneceğini belirterek OSB'nin bölgenin en önemli sektörleri olan turizm ve tarımın yanı sıra diğer sektörlere, istihdama ve kent ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını söyledi. Başkan Güngör, yapılacak olan fizibilite, planlama, parselasyon ve alt yapı çalışmalarının ardından OSB'yi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Çok ciddi bir ivme kazanacak”

Turizm ve tarım ağırlıklı olan Manavgat ekonomisinin OSB ile çeşitlenerek güçleneceğini kaydeden Başkan Güngör, “ OSB ile tarımda ürünler işlenecek turizmde ise kaliteli ürün daha da ucuza alınmasına katkı sağlayacak. Tarımda ürünlerin işlenmesi için kurulacak tesisler ile turizme daha kaliteli ürünün daha da ucuza temin edilecek. Turizmde müthiş bir tüketim potansiyeli olmasına rağmen daha önce OSB olmadığı için birçok ürün işlenemiyordu. Buda yeterli tesisleşme olmadığı için birçok ürün tedarikçi firmalar tarafından dışarıdan temin ediliyor. OSB'nin tam olarak faaliyete geçmesi ve tesislerin kurulması ile bu pazara ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacak bir boyut kazandırılacaktır. Buda, üretim ulaşım maliyetini ortadan kaldıracağı için turizm sektörü de daha ucuza mal satın alabilecektir. Tarımda ise ürünlerin işleneceği fabrikalarda tesislerin olmaması sebebiyle tarım ürünleri işlenmeden piyasaya sürüldüğü için nerdeyse maliyetine satılmaktadır. OSB ile birlikte tarım ürünlerinin işlenerek piyasaya sürülme şansı doğacaktır. Bu şekilde hem turizmin hem tarımın potansiyelini hesaplayarak kurduğumuz OSB Manavgat'ımızın gelişmesine ve ekonomisine çok ciddi bir ivme kazandıracaktır” diye konuştu.

OSB'nin kurulması ile Manavgat'ta birçok iş sahasının faaliyete geçeceğinin altını çizen Başkan Güngör, açılacak olan iş sahalarında 12 ay iş imkanı olacağını ifade etti.