MATSO Başkanı Güngör: “Nitelikli iş gücüne sahip olmak için mesleki teknik liseler artırılmalıdır”

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör sanayide ve diğer sektörlerde ara eleman ve teknisyen sıkıntısı yaşandığını belirterek yeterince ara eleman ve teknisyen bulunamadığı için yurt dışından ara eleman ve teknisyen getirilmeye başlandığını söyledi.

“Mesleki teknik liseler eğitim yatırımlarında öncelikli olmalı”

Başkan Güngör, Türkiye'de ciddi anlamda bir ara eleman ve teknisyen sıkıntısı yaşandığını gördüklerini belirterek, özellikle sanayi sektöründe bu ihtiyacın diğer sektörlere göre daha öncelikli bir duruma geldiğini aktardı. “Metropol diye adlandırdığımız büyük sanayi yatırımlarının olduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi şehirlerde fabrikalardaki ustabaşı ve teknisyen konumundaki insanlar yurtdışından gelen yabancı uyruklu elemanlar” diye bildiren Başkan Güngör, sözlerine şöyle devam etti: “Son dönemde bu durum tarımda ve turizmde de görülmeye başlandı. Türkiye eğitim yatırımlarında mesleki teknik liselere öncelik tanıyarak hem ülkenin nitelikli iş gücü sıkıntısına çözüm bulmalı hem de eğitim alan çocuklarımızın belli bir iş kolunda liseden itibaren aldığı eğitim sayesinde işsiz kalmasının önüne geçmelidir. Mesleki teknik liseler özendirilmeli ve avantajları öğrenci velilerine iyi anlatılarak talep artışı sağlanmalıdır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde de eğitim yatırımlarında mesleki teknik liseler daha çok tercih ediliyor. Öğrenciler lise çağlarında hangi mesleğe yetenekli ise o meslekle ilgili eğitim alarak hayata hazırlanıyorlar.”

“Manavgat'ta mesleki teknik lise sayısını artırmalıyız”

Manavgat'ta da dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi yaşanan ekonomik gelişmelere göre eğitim yatırımlarının şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan MATSO Başkanı Güngör, “Son dönemde tarımda ve sanayide ciddi bir atılım hazırlığı içinde olan Manavgat'ta önümüzdeki günlerde ara eleman ve teknisyen sıkıntısı daha belirgin yaşanacaktır. Manavgat OSB de sona yaklaşmış durumdayız. OSB'ye yapılacak devasa tesislerde ve işletmelerde çalışacak ara elemanların ve teknisyenlerin alt yapısını şimdiden hazırlamalıyız. Ekonomide işleyen bir kural vardır. Bir fabrikanın ya da işletmenin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayamaz sanız büyüyemezsiniz. Ekonomide büyümek istiyorsanız nitelikli iş gücü oluşturmak zorundasınız. Bunun yolu da mesleki teknik liseleri artırmaktan geçer. Manavgat'ta mesleki teknik liseleri artırmalıyız ” diye konuştu.