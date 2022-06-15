MATSO Başkanı Güngör: “Tarımda ürün planlaması yapılmalı"

Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, MATSO, Manavgat Ziraat Odası ve Muz Üreticileri Birliği işbirliği ile organize edilen “Manavgat'ta Üretimi Yapılan Tropikal Meyveler”, “İyi Tarım Uygulamaları”, “Muz Paketleme ve Depolama” semineri düzenlendi. MATSO Otogar Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminere MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz, Muz Üreticileri Birliği Başkanı Önem Gök, çiftçi ve üreticiler katıldı.

“Sorunlarımızı el birliğiyle çözelim”

Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ta son yıllarda özellikle örtü altı üretimine yoğun bir talep olduğuna vurgu yaptı ve örtü altı alanlarının 25 bin dönüme yaklaştığını söyledi. Tarımda ürün çeşitliliğinin Manavgat ekonomisine büyük katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Güngör, başta tropikal ürünler olmak üzere bölgede çok farklı ürünlerin yetiştirilebileceğini kaydetti. MATSO olarak paydaş kurumlarla birlikte bu tür seminer ve eğitimleri zaman zaman düzenlediklerini ifade eden Güngör, amaçlarının Manavgat tarımı ve üreticisine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Manavgat üreticisi ve çiftçisinin yanında olduklarını belirten Başkan Güngör, “Sürekli sahadayız, üyelerimiz, üreticilerimiz ve çiftçilerimizin yanındayız. Sizlerden ricam talep ve sorunlarınızı bizlere daima bildirin. Sorunlarımızı el birliği ile çözelim çözülmesi için çaba gösterelim” dedi. Başkan Güngör, seminerin verimli geçmesini diledi.

MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu ise Manavgat'ta kapalı su sisteminin tüm tarım bölgelerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de ürün yığılması konusunu Tarım Bakanlığına anlattıklarını belirterek “Çiftçilerimiz için paydaşlarımızla el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Kapalı sulama sisteminin Manavgat'ta faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz” dedi.

Seminerin verimli geçmesini dileyen Muzcular Birliği Başkanı Önem Gök, muz fiyatlarının arz talebe göre oluştuğunu belirterek, “Muz üreticilerimizin zarar etmemesi için çaba göstererek fiyatları dengede tutmaya çalışıyoruz ”diye konuştu.

Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz ise “üreticilerimizin ve çiftçilerimizin daima yanındayız. STK'ların destekleri ile üreticilerimizi ve çiftçilerimize yönelik eğitim ve seminer vermeye devam edeceğiz ”dedi.

Muz ve tropikal meyve üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Ünver Talha Koç ve Gıda Mühendisi Havva Duran tarafından; papaya, mango, çarkıfelek, yıldız meyvesi, longan, pitaya, guava gibi tropikal meyvelerin yetiştirilmesi, fidan maliyetleri, dikilecekleri alanlar, ne kadar alanda ne kadar dikileceği, meyve satış fiyatları, dayanma gücü, verimi ve Manavgat'ta yetişip yetişmediği gibi konular yapılan sunumlarda anlatıldı. Seminerde muz sarartma, paketleme ve depolamada dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.