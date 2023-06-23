MATSO Başkanı Güngör'den," Bayram alışverişimizi Manavgat'tan yapalım” çağrısı

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yaptığı açıklamada yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların alışverişlerini Manavgat'tan yapmaları çağrısında bulundu.

Kurban Bayramında 9 günlük resmi tatil ile birlikte Manavgat'ta yerli turist sayısında artış beklentisinde olduklarını ifade eden Güngör, bayram alışverişlerinin kentte bulunan işletmeler için önemli olduğuna dikkat çekti.

İşletmelerin bayram hazırlığını tamamladığını belirten Başkan Güngör, “Bayram tatilinin uzun olması sebebiyle şehrimizin çok sayıda ziyaretçiyi misafir etmesini bekliyoruz. 9 gün sürecek bayram öncesi şehrimizde bulunan tüm işletmeler bayram hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini bekliyor. Üyelerimiz ve Manavgat'ta bulunan işletmeler her

ürünü kaliteli ve uygun fiyatlara arza sunuyor. Hepimiz bu kentte yaşıyoruz, ekmeğimizi, işimizi burada kazanıyoruz. Manavgat'tan yapılacak alışverişler, kentimizde bulunan işletmeler ve şehrimizin ticari ve ekonomik hayatına bir nebze de olsun katkı sağlayacaktır” dedi.