MATSO Başkanı Güngör'den, kent ekonomisini çeşitlendirme çağrısı

Turizm en hassas sektörlerden biri olduğun için her şeyden etkileniyor. Bunun için kent ekonomisini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu amaçla turizmin yanı sıra tarım, eğitim ve organize sanayi bölgesi (OSB) bizim için önemli” dedi.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, göreve gelmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve gelecekte yapacakları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, Kovid- 19 nedeniyle hayatını kaybeden MATSO eski Başkanı Ahmet Boztaş'ın hastalık ve tedavi sürecine değinen Güngör, “Rahmetli Ahmet Başkanımız yaptığı hizmetlerle Manavgat'ta iz bıraktı. Yaptığı çalışmalarla bugün herkes ‘Manavgat'tan bir Ahmet Boztaş geçti, mekanı cennet olsun' diyor” dedi.

Başkan Seydi Tahsin Güngör, merhum başkan Ahmet Boztaş'ın yolunda ilerleyerek kaldığı yerden projelerini sürdürdüklerini söyledi.

MATSO olarak Boztaş'ın ismini yaşatmak amacıyla MATSO Meclis Toplantı Salonuna oy birliği ile ismini verdiklerini kaydeden Güngör, “Başkanımız Manavgat, iş dünyasına ve MATSO'ya çok büyük hizmetler yaptı. Meclis ve yönetim olarak başkanımızın bıraktığı bayrağı kaldığı yerden azimle çalışarak aynı şekilde

sürdüreceğiz” dedi.

Göreve gelmesinin ardından bir çok toplantı yaptıklarını hatırlatan Güngör, “Komitelerimiz ile toplantılar yaparak üyelerimizin sorunları masaya yatırdık. Üyelerimizi ziyaret ederek saha da yaşadıkları sorunları aldık. Üyelerimiz bize ne kadar talep iletirse bizde o kadar çözüm noktasına gidiyor ve çözüyoruz. Salgının devam etmesi ve işyerlerinin kapalı olması bölge ekonomisini ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Bizde üyelerimizin sıkıntılarını yerel yetkililerden, Ankara'da başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere bütün ilgili mercilere ilettik. Bunların sürekli takipçisi olduk ve talep ettik. Üyelerimizin yaşadığı sorunlar ilgili TOBB'a sürekli yazılar yazdık. Taleplerimiz hepsinde de sonuç aldık” dedi.

"Çeşitlilik istiyoruz"

Güngör, Manavgat ekonomisinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde çaba gösterdiklerini ve bu nedenle oda olarak bir dizi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Manavgat bir turizm ilçesi olduğunun altını çizen Güngör, “ Bunu tespit edelim. Turizm en hassas sektörlerden bir tanesi. Her şeyden etkileniyor. Bunun için kent ekonomisini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu amaçla turizmin yanı sıra tarım, eğitim ve organize sanayi bölgesi (OSB) bizim için önemli. Turizm, ticaret, tarımın yanı sıra kent ekonominin çeşitlenmesi için çaba gösteriyoruz. Kentimizde tarımın yatırım yapılabilir sektör olması, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulması, Manavgat'a bir üniversite kazandırılması, kentin ihracat potansiyelinin artırılması gibi birçok alanda çaba gösteriyoruz”dedi.

"Turizm çalışmaları"

Manavgat-Side Turizm bölgesinin Antalya'nın en büyük turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, Antalya'ya gelen turistin üçte birinin Manavgat bölgesine geldiğini söyledi.

Turizmde ürün ve pazar çeşitlendirme amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Güngör, 17 ülkede turizm fuarlarında ve yurt içi fuarlarında stant açarak bölge tanıtımı ve alternatif turizme yönelik çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Selçuklu Kervan Yolu ile ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerini kaydeden Güngör, Kervan yolu projesinin tanıtımına yönelik çalışmalara başlayacaklarını, bölgenin kış aylarında da turist çekmesi için sportif yatırım çağrısında bulunacaklarını bildirdi.

Manavgat'ta turizm ve ticaretten sonra en büyük sektörün tarım olduğunu kaydeden Başkan Güngör, tarımda ürün çeşitliğinin sağlanarak ürün yığılmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bölgede nitelik ve katma değeri yüksek ürün elde edilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Güngör, daha önce olduğu üyelere yönelik bu konuda seminer ve raporlar hazırlamaya devam edeceklerini belirti.

"Üniversite çalışmaları"

MATSO'nun geçmişten bu güne eğitime çok katkılar sağladığını kaydeden Başkan Güngör, MATSO olarak anaokulu ve Denizcilik Lisenin yanı sıra 2016 yılında MATSO Turizm Fakültesini yaptıklarını söyledi. Manavgat'ın üniversite kurulması yolunda ilerlediğini kaydeden Başkan Güngör, “Hem bakanlarımızın, siyasilerimizin Antalya'da 6'ncı üniversitenin Manavgat'a kurulması konusunda sözleri var. Şehre ilk fakültenin kurulması ve inşaatını yapan kurum olmaktan dolayı da mutluyuz. Mevcut fakültelerin tamamlanmasıyla birlikte hayalimiz olan Manavgat üniversitesini hayata geçirilmesine yönelik çaba göstereceğiz. Merhum Ahmet Boztaş başkanımızın koymuş olduğu 10 yılda 25 bin öğrenci hedefine ulaşmak için çalışacağız” diye konuştu.

"Manavgat OSB kuruldu"

Manavgat ekonomisinin risklere karşı daha dirençli hale gelmesi için OSB'yi kurduklarını kaydeden ve tahsis konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan

Başkan Güngör, “Arazinin devri için müracaatımızı gerçekleştirdik. İnşallah OSB'nin tamamen kurulması ile kent ekonomisi daha dirençli hale gelir” dedi.

Başkan Seydi Tahsin Güngör, ‘Ne varsa Manavgat'ta var' ve ‘Manavgat'ta İş Var' fuarlarını düzenlemeye devam edeceklerini, bunun yanı sıra başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde yurt içinde ve yurt dışındaki fuarlara Manavgat'ı tanıtmak amacıyla katılacaklarını söyledi.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm sezonunun açılmasıyla bazı bölgelerde trafik yoğunluğunu oluşturduğunu bu sorunu gidermek için gerekli çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.