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MATSO Turizm Fakültesi'nde turizm sektöründe yeni trendler konuşuldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Duran, Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşi programında üniversitelilerle buluştu.


Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Dünden bugüne Türkiye'de ve bölgede turizmin gelişimi ile ilgili bilgi paylaşımı yapan ve turizmde yeni eğilimleri değerlendiren Duran, öğrencilerle interaktif iletişim kurarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı.


Dünden bugüne sektörde meydana gelen gelişmelerden ve değişimlerden bahseden Duran, bireysel tecrübelerini de aktararak dünyadaki yeni trendler hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Söyleşi sonunda Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert tarafından Duran'a katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

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