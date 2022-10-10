MATSO yeniden 'Güngör ' dedi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, meclis ve meslek komitesi seçimlerinde aday çıkardığı 15 komitenin 12'sini alarak yeniden seçilirken kırmızı liste ile seçime giren Turgay Akar 3 meslek komitesi, beyaz liste (bağımsızlar) ise 2 meslek komitesi aldı.

MATSO'nun organ seçimleri Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör mavi liste ile Turgay Akar kırmızı liste ile yarıştı. Seçimde kırmızı ve mavi renklerin dışında 2 meslek komitesi de bağımsız olarak "beyaz" listeyle seçime girdi. Seydi Tahsin Güngör'ün başkanlığındaki mavi liste 17 meslek grubundan 15'inde aday çıkardı. Seçim sonuçlarına göre Güngör ve ekibi aday çıkardığı 15 gruptan 12'sini kazandı. Turgay Akar 3 meslek komitesi, beyaz liste ise 2 meslek komitesi aldı.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı, Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu, Meclis Divan üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeleri, Disiplin kurulu, Hesapları inceleme komisyonu üyeliklerinin seçiminin ise bu hafta içinde yapılması öngörülüyor.

"Çok mutluyuz, çok gururluyuz"

Seçim sonrası açıklama yapan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, birlik ve beraberlik içinde başardıklarını belirterek Seçimin kazanının Manavgat iş dünyası olduğunu söyledi. Başkan Güngör, “Artık seçim süreci geride kaldı. Üyelerimizden aldığımız güçle Manavgat iş dünyasına hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Seçimi kazanarak yeni dönemde görev yapacak tüm meclis ve komite üyelerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Seçimde kendilerine oy veren vermeyen tüm MATSO üyelerine teşekkür eden Başkan Güngör, “Seçime katılarak seçimlerin şölen havasında geçmesini sağlayan, seçimde bize destek veren ve vermeyen tüm üyelerimize, seçimde görev yapan tüm emniyet ekiplerine, ilçe seçim kurulu çalışanlarına, basın mensuplarımıza, oda personelimize sonsuz teşekkür ederim” dedi.