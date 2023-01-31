MATSO'da gayrimenkul sektörünün sorunları konuşuldu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) binasında gayrimenkul (Emlak) sektöründe faaliyet gösteren Oda üyeleri ile gerçekleştirildi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sektörün son dönemde yaşadığı sorun ve talepler ele alındı. Toplantıda gayrimenkul ve inşaat sektöründe yaşanan krediye erişememe, kayıt dışı çalışan faaliyet sorunu, artan maliyetler, sektör içi olumsuz rekabet, eksper raporlarının düşük olması, gayrimenkul sektöründeki MATSO üyelerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi gibi konular ele alındı.

MATSO üyelerinin yanında olduklarını belirten MATSO Başkanı Seydi Tahsin sektörün sorunlarını çözmek için çaba göstereceklerini söyledi. Başkan Güngör, “Üyelerimizden almış olduğumuz talep ve sorunları dosya haline getirerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere ilgili kurumlara ileteceğiz. Üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz” dedi.