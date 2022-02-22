MATSO'dan e- ticaret ve dijital pazarlama eğitimi

MATSO 24-25 Şubat tarihlerinde 18.00-22.00 saatleri arasında pandemi döneminde önemi daha da artan E-Ticaret ve Dijital Pazarlama eğitimi düzenliyor. MATSO binasında gerçekleşecek eğitim, Eğitmen Raşit Doğan tarafından verilecek.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, üyelere yönelik düzenlenecek eğitimin yoğun ilgi görmesini beklediklerini belirterek, eğitimin e-ticarete giriş, Facebook ve Instagram reklamcılığı eğitimi, Google ads reklamcılığı, Google Analytics olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşeceğini söyledi.

Hedeflerinin Oda üyelerini ve çalışanlarını değişen dünyadaki alışveriş alışkanlıklarına göre hazırlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Güngör, pandemi döneminde e-ticaretin çok fazla önem kazandığını söyledi. Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasıyla sanal ortama fazla zaman geçirildiği kaydeden Güngör, “Üyelerimizin değişen çağa göre ayak uydurarak E-ticarette başarılı olmalarına katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Tüm üyelerimizi eğitime katılmaya davet ediyoruz. Katılmak isteyen üyelerimizin 23 Şubat Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamız personeli Ahmet Çifci ile irtibata geçmeleri rica olunur” dedi.