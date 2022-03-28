Mavi Ev Alzheimer Merkezi'nde Yaşlılar Haftası konserle kutlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılar Haftası'nda düzenlediği etkinlikleri Mavi Ev Alzheimer merkezinde düzenlediği müzik dinletisi ile tamamladı. Yerel müzisyenlerin gönüllülük esası ile verdiği konserde hastalar ve hasta yakınları doyasıya eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi, yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenledi. Son olarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mavi Ev Alzheimer Merkezi'nde hasta ve hasta yakınlarına müzik etkinliği düzenledi. Müzik grubunun çaldığı eserlerle hasta ve hasta yakınları doyasıya eğlendi.

“Konserlerimiz devam edecek”

Etkinliğe katılan müzisyenler Alzheimer merkezine sadece yaşlılar haftasında değil gönüllülük esasıyla vakit buldukça gelerek konser verdiklerini ifade etti. Mavi Ev'de bulunan bir hasta yakını sayesinde Alzheimer merkezini tanıdığını ifade eden müzisyen Nurettin Dabaoğlu, “Bir süredir burada müzik yapıyoruz. Hem hastalarımız hem yakınları konserlere gelip bizlere eşlik ederek eğleniyor. Gönüllük esasıyla yapmış olduğumuz bu etkinliklerimizi vaktimiz olduğu sürece devam ettirmeye çalışacağız” dedi.

“Dedemle anılarımı hatırlıyorum”

Alzheimer rahatsızlığı olan insanlara müziğin bir tedavi etkisi oluşturduğuna inandığını söyleyen müzisyen Ali Kardaş, “Müziğin her hastalığın ilacı olduğunu düşünüyorum. Rahmetli dedemde de aynı rahatsızlık vardı. Ben o zaman ilkokuldaydım hadi bana mandolin çal derdi. Ben mandolin çalmaya başlayınca o hasta adam giderdi yerine bambaşka uysal bir adam gelirdi. Burada olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

“Herkes anılarıyla yaşlansın”

Müzik grubunda yer alan Hilal Sarıhan da ilk kez Mavi Ev Alzheimer merkezine geldiğini belirterek duygu dolu anlar yaşadı. Sarıhan, “Alzheimer hastaları için bir nörolog tarafından söylenmiş bir cümle var. Beni çok duygulandırır hep, ‘Anılar silinirken' diye. Bu durum çok üzücü benim için. Umarım sevdiklerimizle beraber anılarımızı koruyarak yaşarız” dedi.

“Yaşlılar haftası dolu dolu geçti”

Mavi Ev Alzheimer Merkezi Birim Sorumlusu Cüneyt Güven de “Yaşlılar haftası etkinliklerinde yoğun bir haftayı geride bıraktık. Büyükşehir Belediyesi olarak hastalarımızın ve hasta yakınlarının her zaman yanındayız. Hasta yakınlarımıza da moral oluyoruz, onlara kendilerine ayıracakları vakit kazandırıyoruz. Hastalarını buraya güven içinde bırakıyorlar. Bu sayede günlük işlerini halletme fırsatı yakalıyorlar. Bu durumdan onlar da çok mutlu” diye konuştu.