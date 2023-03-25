Mavi Ev'de “DemCare” projesi anlatıldı

Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi 'Mavi Ev'de hasta yakınlarına, demanslı hastalar için hak temelli bir yaklaşım geliştirmeyi hedefleyen “DemCare” projesiyle ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı hizmet veren Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Mavi Ev farklı etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Mavi Ev'de Sosyal İçerme ve Eğitim Derneği tarafından “Demanslı hastalar için hak temelli bir yaklaşım geliştirmek” projesi DemCare bünyesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Proje anlatıldı

Dernek Başkanı İlhan Kayış ve Dernek Başkan Yardımcısı Meryem Zincirli'nin katıldığı toplantıda Portekiz koordinatörlüğünde yürütülen, Yunanistan, İspanya ve İrlanda'nın dahil olduğu Avrupa Birliği Demcare Projesi hakkında bilgi verildi. Projenin Türkiye ayağını yürüten Sosyal İçerme ve Eğitim Derneği Başkanı İlhan Kayış, alzheimerli hasta ve hasta yakınları için böyle bir tesisle hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Mavi Ev'de bakım veren hemşire, hasta bakıcı, temizlik personelleri ve hasta yakınları bilgilendirildi.

AB projesi bünyesinde online eğitim

Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi personeline bir başka Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde bu kez online eğitim verildi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde görev yapan Dr. Dilek Kocabaş Mavi Ev'de görev yapan personele yönelik “Bakım Verenlerin Psikolojik Dayanıklılık ve Mesleki Yeterliliğini Geliştirme” başlıklı online eğitim gerçekleştirildi.