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Mavi Kelebek operasyonunda tutuklu sayısı 25 oldu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde Manavgat’ta düzenlenen Mavi Kelebek suç örgütü operasyonu kapsamında aranan Erşan T.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde Manavgat'ta düzenlenen Mavi Kelebek suç örgütü operasyonu kapsamında aranan Erşan T. de yakalandı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde Manavgat'ta düzenlenen ve gözaltına alınan 25 şüpheliden 24'ünün tutuklandığı Mavi Kelebek suç örgütü operasyonu kapsamında aranan Erşan T., İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde yakalandı. Otomobiliyle seyir halindeyken görülen ve jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda yakalanan Erşan T.'nin üzerinden ağabeyine ait kimlik çıktı. Jandarma görevlilerine uzun süre kendisinin Erşan T. olmadığını söyleyen şüphelinin kimliği parmak izi tespitinde ortaya çıkarıldı. Mavi Kelebek Uyuşturucu Çetesi üyesi olmanın yanı sıra cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Erşan T. sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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