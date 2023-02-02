Mavi Kelebekler Adasokağı'nı ağırlayacak

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde oynadığı son 10 maçta bileği bükülmeyen Konyaaltı Belediye SK, taraftarı önünde Adasokağı'nı ağırlayacak.

Avrupa Kupaları ve Türkiye Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, hafta sonu evinde bir diğer süper lig temsilcisi Totemcard Adasokağı SK'yı konuk edecek. Ligde 5 Ekim 2022 tarihinden bu yana bileği bükülmeyen Mavi Kelebekler, son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarında da oynadığı 6 maçta rakiplerine galibiyet izni vermeyen Konyaaltı, toplamda 16 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Tek hedef galibiyet

Aldığı başarılı sonuçların ardından ligde, Avrupa kupaları çeyrek finalinde de karşılaşacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Mavi Kelebekler, taraftarı önünde Adasokağı'nı da mağlup ederek seriyi 17 maça çıkarmayı hedefliyor. 4 Şubat Cumartesi günü saat 15:00'de Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanacak karşılaşmayı hentbolseverler Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından canlı olarak takip edebilecek.