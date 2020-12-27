İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mavi Kelebekler, çeyrek finalde

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ikinci maçı için sahaya çıkan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Mudanya Belediyespor’u da mağlup ederek çeyrek finali garantileyen isim oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ikinci maçı için sahaya çıkan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Mudanya Belediyespor'u da mağlup ederek çeyrek finali garantileyen isim oldu.


Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray olmak üzere dört ayrı bölgede oynanan Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası, tüm hızıyla devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 4 ayrı gruptan 15 takımın yer aldığı Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası mücadelesini aldığı iki galibiyetle sürdürüyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mudanya Belediyespor ile karşı karşıya gelen Mavi Kelebekler, rakibini 31'e 25 yenerek çeyrek finali de garantilemiş oldu. Gruptaki son maçını için sahaya çıkacak olan Mavi Kelebelekler, Kastamonu Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı ile karşılaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.