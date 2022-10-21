"Mavi Kelebekler", deplasmanda Adasokağı SK'yı mağlup etti

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig beşinci hafta maçında Adana ekibi Adasokağı SK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 25-33'lük skorla kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'i 5. hafta maçında Adasokağı SK deplasmanına çıkan, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı, maçın başlangıç düdüğü ile oyunda hakimiyetini kurdu. Baskılı oyunu ile ilk yarıyı 11-17 önde kapatan Mavi Kelebekler, ikinci yarıya da hızlı başladı. Skor farkını koruyan Mavi Kelebekler, oyunun belli bölümlerini yedek oyuncular ile oynadı. Maçın bitiş düdüğüne kadar hem savunmada hem de hücumda iyi bir oyun sergileyen Konyaaltı, Adana ekibini 25-33'lük skorla yenmeyi başardı.

Genel anlamda deplasman maçlarında iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sporcularını tebrik etti. Hem ligde hem de Avrupa Kupaları'nda istedikleri sonuçları aldıklarını belirten Esen, EHF Kadınlar Avrupa Kupası üçüncü turdaki rakiplerinin Ukrayna ekibi HC Galychanka Lviv takımı olduğunu da yineledi. Takımın Avrupa'da boy göstermesinin kentin spor turizmine katkı sağlayacağına değinen Esen, “Amacımız, hem Konyaaltı hem Antalya hem de ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil etmektir. Bunun yanında, kentin spor turizmine katkı sağlayarak uluslararası arenada adını duyurmak da istiyoruz. Tabii bunu gençlerimizin daha fazla spora yönelmesini sağlamak için de yapıyoruz” dedi.