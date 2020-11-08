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Mavi Kelebekler evinde kazandı

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, kendi evinde konuk ettiği Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı’nı 28-22’lik skorla mağlup etti.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, kendi evinde konuk ettiği Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nı 28-22'lik skorla mağlup etti.


Kadınlar Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 7. hafta kendi sahasında Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nı konuk etti. 30 Ekim Cuma günü İzmir'de yaşanan deprem felaketini unutmayan Mavi Kelebekler, maç öncesi sahaya “Geçmiş olsun İzmir” yazılı pankart ile çıktı. Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan maça Konyaaltı Belediyespor hızlı başladı.


Konyaaltı Belediyespor, Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı karşısında ilk yarıyı 17-13 skorla tamamladı. İkinci yarıda temposunu artıran Mavi Kelebekler, peş peşe attığı başarılı şutlarla rakibi karşısında farkı açtı. Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu'nun hakemliğinde oynanan maçı Mavi Kelebekler, 28-22 skorla kazandı.

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