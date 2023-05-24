Mavi Kelebekler finalde

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, 2022-2023 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi Play-off yarı finali ilk maçında deplasmanda mağlup ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni Antalya'da oynanan maçta da 37-29 yenerek finale yükseldi.

EHF Avrupa Kupası'nı kazanarak dikkatleri üzerine çeken Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de de yoluna devam ediyor. Hentbol branşında Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı olan Mavi Kelebekler, zirve hedefiyle başladığı ligde de adım adım mutlu sona ilerliyor. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Konyaaltı, play-off çeyrek finalinde Tekirdağ takımını eleyerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşleşerek ilk maçı deplasmanda kazanan Mavi Kelebekler rakibini kendi evinde de 37-29 yenerek finalde Kastamonu Belediyesi'nin rakibi oldu. Avrupa kupası finalinden sonra ilk kez taraftarının önünde maça çıkan Mavi Kelebekler, final serisi öncesinde moral depoladı. Avrupa'da kupa kazanarak bütün Türkiye'yi gururlandıran takımlarının başarılı sonuçlar almaya devam ettiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “İnşallah lig şampiyonluğunu kazanarak bu kupayı da Antalya'ya getireceğiz. Final serisinde bütün sporcularımıza başarılar diliyorum'' dedi.

“Lig şampiyonluğunu da kazanacağız”

İzmir temsilcisinin çok iyi oyunculardan kurulu bir rakip olduğunu belirten Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, “Bu sene İzmir'e karşı şansımız da yanımızdaydı. Dolayısıyla finale kalan taraf biz olduk. Bu sezona, sezon başında oynadığımız süper kupa finalini kaybederek süper kupa ikincisi olarak başlamıştık ama Avrupa şampiyonluğundan sonra lig şampiyonluğunu da inşallah Antalya'ya getiririz'' dedi. Mavi Kelebekler'in bundan sonra bütün hedeflerinin kupa olduğuna dikkat çeken Ünsal, “Finalde karşılaşacağımız Kastamonu çok iyi bir takım ama bir kupayı Kastamonu'dan almak istiyoruz'' şeklinde konuştu. İzmir ile oynanan iki maçtan da galip ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayan takım kaptanı Monika Janeska Kıldan ise, final maçları öncesi moral depoladıklarını ve lig şampiyonluğunun da kendilerine çok yakışacağını belirtti. Final biletini aldıkları için mutlu olduklarının altını çizen milli oyuncu Cansu Akalın ise, şampiyonluğu kazanarak Antalya'ya ve Konyaaltı taraftarına armağan etmek istediklerini söyledi.