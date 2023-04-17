'Mavi Kelebekler' galibiyetle bitirdi

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Avrupa maçları nedeniyle ertelenen maçta evinde konuk ettiği Yenimahalle Belediyesi'ni 42-26 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son hafta mücadelesinde Konyaaltı Belediye SK, Ankara temsilcisi Yenimahalle Belediyesi'ni ağırladı. Avrupa maçları nedeniyle ertelenen maçta gülen taraf 42-26'lık skorla Mavi Kelebekler oldu. İlk yarıyı da 16-11 önde kapatan Konyaaltı Belediye SK, play off maçları öncesinde moral depoladı. Hentbol Süper Ligi'nin normal süresini 29 puanla ikinci sırada tamamlayan Mavi Kelebekler, ligi 7'nci sırada tamamlayan Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş ile karşılaşacak. İki ekibin aralarında oynayacağı 3 maçtan ikisini kazanan takım bir üst tura yükselecek.

Serinin ilk iki maçı 18 ve 19 Nisan tarihlerinde saat 16:00'da Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanacak. Ekiplerin birer maçı kazanması halinde ise 20 Nisan'da üçüncü maç üst tura çıkacak takımı belirleyecek. Ligin son maçını rahat bir şekilde kazanarak play off öncesi moral depolayan takımı tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘'Avrupa'da zirve mücadelesi veren takımımız ligde de şampiyonluk hedefini sürdürüyor. Umuyorum ki iki kulvarda da başarılı olarak yüzümüzü güldürecekler'' dedi.