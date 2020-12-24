Mavi Kelebekler kupa peşinde

2020-2021 Sezonu Türkiye Kupası mücadeleleri, yarın Mudanya'da başlayacak. Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı da karşılaşmalar için Mudanya'ya gitti. 4 grup üzerinden oynanacak maçlarda Mavi Kelebekler, C grubunda mücadele edecek. Mavi Kelebekler, ilk maçını yarın saat 17.00'de Sivas Belediye Spor Kulübü ile oynayacak. Kupanın ikinci gününde ise Mavi Kelebekler, 26 Aralık Cumartesi saat 14.00'de Mudanya Belediye Spor Kulübü ile oynadıktan sonra 27 Aralık Pazar günü Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak. Grup maçlarının sonunda ilk iki sırayı alan takımlar, Türkiye Kupası'nda 8 takımın yer alacağı çeyrek finale katılmaya hak kazanacak.