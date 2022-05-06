Mavi Kelebekler kupaya odaklandı

Konyaaltı Belediyespor, 7-8 Mayıs tarihlerinde Ankara'da oynanacak olan Türkiye Kupası Dörtlü Final maçlarına şampiyonluk hedefiyle gidiyor.

2021-2022 Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası, hafta sonunda oynanacak maçların ardından sahibini bulacak. 7-8 Mayıs tarihlerinde Ankara THF Salonu'nda oynanacak karşılaşmalara oldukça iddialı hazırlanan Mavi Kelebekler, Süper Lig'de yer aldığı ikinci sezonda Türkiye Kupası'nı Antalya'ya getirerek büyük bir başarıya imza atmak istiyor. Ligde de Avrupa hedefini sürdüren Konyaaltı Belediyespor, dörtlü finallerin ilk maçında 7 Mayıs Cumartesi günü Yeni Mahalle ile karşı karşıya gelecek. Mavi Kelebekler bu maçı kazanması halinde, diğer yarı finalistler Kastamonu Belediye-Yalıkavakspor maçının galibiyle 8 Mayıs Pazar günü finalde kupa mücadelesi verecek.