Mavi kelebekler lige dönüyor

Avrupa Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdıran Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 8'inci hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK takımını konuk edecek.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, evinde İzmir Büyükşehir Belediye GSK'yı konuk edecek. Geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri Avrupa sınavından başarıyla ayrılan Mavi Kelebekler, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladığı Süper Lig'de de seriye devam ederek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Sırasıyla Adasokağı, Anadolu Üniversitesi ve Görele Belediyesi'ni mağlup ederek 3 maçlık seri yakalayan Konyaaltı, İzmir maçından da galibiyetle ayrılarak seriyi 4 maça çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

HC Galychanka ile oynanan ikinci maçın hemen başında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Bilgenur Öztürk'ün dışında eksiği bulunmayan Mavi Kelebekler'de hedef, taraftarı önünde galip gelerek 2 puanın sahibi olmak. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da 8 Aralık Perşembe saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı hentbolseverler Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından canlı olarak takip edebilecek. Avrupa sınavlarını başarıyla geçerek Antalya'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden takımlarıyla gurur duyduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘'Süper Lig'de de aynı şekilde iyi gidiyoruz. Peş peşe gelen galibiyetlere bir yenisini eklemek isteyen takımımızın yine yanında olacağız. Bütün taraftarımızı da her zaman oldukları gibi yine takımımızın yanında olmaya, Mavi Salon'a davet ediyorum'' dedi.