Mavi Kelebekler seriyi bozmadı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin lideri Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Araç Belediye Spor Kulübü'nü 21-31 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in beşinci hafta maçında deplasmanda Araç Belediyespor Kulübü ile karşılaştı. İlk dakikaları başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Mavi Kelebekler ilk yarı ortalarına doğru oyun üstünlüğünü eline aldı. İlk yarının bitiş düdüğüne kadar üstün oyununu sürdüren Konyaaltı Belediyespor devreye 8-15 önde girdi. İkinci yarıda da aynı performansını devam ettiren Mavi Kelebekler karşılaşmayı 21-31 galip tamamlayarak liderliğini sürdürdü.

“İpi göğüsleyeceğimize inanıyorum”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Mavi Kelebekler'in gurur kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi. Takımın ikinci yılında çok güzel ilerlediğini belirten Esen, bu yıl henüz yenilgi yüzü görmeyen takımın şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini aktardı. Başkan Esen, "Oyuncularımızın performansı her geçen gün artıyor. Herhangi bir sakatlık olmazsa sezon sonunda ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Araç karşısında gerek sergilediği oyunu ile gerekse de net bir skor ile galip gelen sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum” dedi.

“Gençler umut veriyor”

Takımın antrenörü Birol Ünsal, Araç ilçesinde bir takımın olmasını hentbol adına sevindirici bulduğunu kaydetti. Ünsal, “Bize göre mütevazi bir takım. Biz ligde daha tecrübeli oyuncularla yer alıyoruz. İkinci yarı genç oyuncularımızla mücadele ettik. Genç sporcularımız için iyi bir deneyim oldu. Türk hentbolu adına gençlerin mücadelesi umut verici. Kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.

“Genç oyuncular mutlu”

Genç oyuncular ise Araç karşısında süre aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Sporculardan Türkan Aydın, “Bu takımın altyapısında olduğum için çok mutluyum. Süre aldığım sürece elimden geleni yapıyorum. Takıma bugün katkım olduğu için mutluyum. Umarım başarılarımız hep devam eder” şeklinde konuştu.