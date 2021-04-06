Mavi Kelebekler, yarı finale yükselmek istiyor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Muratpaşa Belediyespor ile karşılaşacak olan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, ikinci maçtan da galibiyet elde ederek yarı finale yükselmek istiyor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Konyaaltı Belediyesi ile Muratpaşa Belediyesi, 7 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Çeyrek final ilk maçında 40-31'lik skorla üstünlük sağlayan Konyaaltı Belediyesi, ikinci maçtan da galip gelerek, yarı final yükselmek istiyor. Hazırlıklarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımında moraller yerinde.

'Takıma inanıyorum"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Mavi Kelebekler'in performansından memnun olduğunu söyledi. Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Antalya takımının karşı karşıya gelmesinin kent için gurur kaynağı olduğunu belirten Esen, maçın centilmence geçmesini istedi. Başkan Esen, Mavi Kelebekler'e inandıklarını belirterek, teknik heyet ve sporculara başarılar diledi.

İlk maçı unuttuk

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal ise ilk maçta aldıkları galibiyeti unuttuklarını vurguladı. Birol Ünsal, “Maça 0-0 motivasyonu ile başlamamız gerekiyor. Hentbolda her türlü skor alınabilir. Oyuncularımız her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyor. Muratpaşa Belediyesi iyi bir kadroya sahip. İkinci maçta da sahaya güzel bir oyun yansıtmak istiyoruz. Yarı finale yükselmek istiyorsak, bu maçı da kazanmalıyız” dedi.