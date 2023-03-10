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Mavi Kelebekler'in bileği bükülmüyor

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı, Anadolu Üniversitesi GSK’yı 35-24 skorla mağlup ederek ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı, Anadolu Üniversitesi GSK'yı 35-24 skorla mağlup ederek ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürdü.


Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa mesaisinin ardından lige geri döndü. EHF Avrupa Kupası'nda çeyrek finale kalan Mavi Kelebekler, ligin 15'nci hafta maçında Anadolu Üniversitesi GSK'ye konuk oldu. Maçın ilk yarısını 15-12 önde kapatan Mavi Kelebekler 35-24 skorla galibiyeti kazandı. Süper Lig'de 12 maçtır mağlup olmayan Mavi Kelebekler, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarında da rakiplerine 8 maçtır galibiyet sevinci yaşatmadı. Anadolu Üniversitesi GSK maçında takımın en skoerer oyuncusu 6 golle Michaella Eunice Magba oldu. Mavi Kelebekler, bir sonraki lig maçında Görele Belediye SK'yı, 13 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da ağırlayacak. Hentbolseverler karşılaşmayı, Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından canlı olarak takip edebilecek.

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