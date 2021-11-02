Mavi Yengeç isimli sucul ot kesme teknesi Boğaçayı'nda periyodik olarak yapılan temizlik çalışmalarına destek verecek.

Boğaçayı'nda üç yıldan bu yana bir adet deniz süpürgesi ve sucul ot kesme teknesi ile temizlik çalışmaları yürütülüyor. Temizlik çalışmalarında kullanılan makine sayısının artırılması amacıyla yapımına başlanan ikinci sucul ot biçme teknesi Mavi Yengeç Boğaçayı'na indirildi.

“Daha fazla sucul ot kesilecek”

1 Mayıs ile 31 Ekim tarihleri arasında yapılan temizlik çalışmalarıyla toplam 2 bin 496 metreküp sucul otun temizliği sağlandı. Günlük ortalama 15-16 metreküp sucul otun kesilerek temizlendiği Boğaçayı'nda Mavi Yengeç'in de çalışmalara dahil olmasıyla daha fazla sucul otun kesimi sağlanacak. Boğaçayı'ndaki temizlik çalışmaları bir adet deniz süpürgesi ve iki adet sucul ot kesme teknesi ile yapılacak.

“15 metreküp yosun toplayacak”

Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Aliye Erendedeoğlu, Boğaçayı'nın temizliği için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Erendedeoğlu, Mayıs ayı başında sucul ot kesme Caretta ismindeki sucul ot kesme teknemizi hizmete almıştık. Şimdi de Mavi Yengeç isimli teknemizi hizmete almış bulunuyoruz. Söz konusu teknemiz 1 metre derinden yosun kesebilmekte ve günlük 15 metreküp daha yosunu toplanmasını sağlamaktadır” dedi.