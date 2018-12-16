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Mavikentliler dalga kıranın uzatılmasını istedi

Antalya’nın Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesinde deniz severler, mahallenin içinden geçen Yapraklı Deresi üzerinde bulunan tekne çekme yerinin denize bağlandığı alandaki dalga kıranın uzatılmasını istedi.

Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesinde deniz severler, mahallenin içinden geçen Yapraklı Deresi üzerinde bulunan tekne çekme yerinin denize bağlandığı alandaki dalga kıranın uzatılmasını istedi.


Kumluca Mavikent'li denizciler her fırtınalı havada, Yapraklı Deresi üzerindeki tekne çekme yerinin denizle bağlandığı noktanın çakıl ve kumlarla dolduğunu belirttiler. Denizciler yaklaşık 200 teknenin bulunduğu tekne yerini özellikle Kış Mevsiminde uzun süre kullanamadıklarından yakındılar.


Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, “Yapraklı Deresinin denizle buluştuğu alan DSİ tarafından ıslah edilerek tekne bağlama ve çekme yeri haline dönüştürüldü. Bölgemizde başka profesyonel anlamda tekne çekme yerimiz olmadığı için Mavikentli denizseverlerimiz burayı kullanmak zorunda. Yapraklı Dersinin denizle buluştuğu alan fırtınanın da etkisi ile kum ve çakıllarla doluyor. Tekneler bu alandan geçemiyor. Çünkü teknelerin altı kum ve çakıllara dokunuyor. Derenin denizle buluştuğu alandaki dalgakıranın biraz daha uzatılmasını, kum ve çakılların dere ağzını doldurmasının engellenmesini istiyoruz” dedi.

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