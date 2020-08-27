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Mavikonak Jandarma Karakol Komutanlığı'na atanan Demirkılıç, görevine başladı

Kumluca Mavikonak Jandarma Karakol Komutanlığına atanan Murat Demirkılıç görevine başladı.


Jandarma Astsubay Başçavuş Recep Kara'nın tayini dolayısı ile boş kalan Mavikent Mavikonak Jandarma Karakol Komutanlığına atanan Jandarma Başçavuş Murat Demirkılıç görevine başladı.


Murat Demirkılıç; “Van ilimizin Çatak İlçesinden Kumluca'ya tayin oldum. Kumluca İlçemizin Mavikent Mahallesinde bulunan Mavikonak Jandarma Karakol Komutanlığı görevine atandım. Halkımızın asayiş, güven ve huzurunu en güzel bir şekilde sağlamak için görev yapacağım” dedi.

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