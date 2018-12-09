Max Royal Cup'ta şampiyon Recep Turan

Antalya'da Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü tarafından düzenlenen Maxx Royal Cup Golf Turnuvası, düzenlenen gala ve ödül töreni ile sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm merkezinde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü golf sahasında gerçekleştirilen ve 21 ülkeden 136 golfçü katıldığı turnuvada Recep Turan şampiyon oldu.

Turnuvanın ödül töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Turnuva ile ilgili olarak 21 ülkeden 136 golfçüyü Antalya'da misafir etmekten mutluluk duyduklarını, bu tür turnuvaların Türkiye'deki golf turizminin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi. Çavuşoğlu ayrıca şampiyon golfçü Recep Turan'ı kutladı.

Turnuvada şampiyon olan Recep Turan şampiyonluk kupasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun elinden aldı.