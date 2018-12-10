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Mazgal hırsızı yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde mazgal suyu gider kapaklarını çalan 1 kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mazgal suyu gider kapaklarını çalan 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Kasaplar Mahallesi 8502. Sokak'ta bulunan mazgal suyu gider kapaklarının çalınması üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisini kısa sürede yakaladı. Mazgal suyu gider kapaklarını çaldığı belirlenen M.D., 2 adet mazgal kapağı ile birlikte Sanayi Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde yakalandı. Mazgal kapakları Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilirken, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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