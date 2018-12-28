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Meclis üyeleriyle yemekte buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye meclis üyeleriyle yemekte buluştu.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye meclisinde 5 yıl boyunca birlikte görev yaptığı meclis üyeleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Uysal, Murapaşa'da hizmet odaklı bir 5 yılı geride bırakmak üzere olduklarını söyledi. Muratpaşa Belediye Meclis toplantılarında belli bir seviyenin sürekliliğinin sağlanmasında iktidarın ve muhalefetin azami çabayı ortaya koyduğunu belirten Başkan Uysal, “Herkesin fikrini özgürce ifade edebildiği, anlaşmazlığa düştüğümüz anlarda bile Antalya'ya, Muratpaşa'ya hizmet etmeyi düşündüğümüz bir dönemi tamamlamak üzereyiz” diye konuşu. Belediye Meclis üyeleri de başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, Başkan Uysal'a teşekkür etti ve yeniden adaylığı dolayısıyla kutladı.

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