Meclisten başkana EYT emeklisi personeller için 30 milyon lira borçlanma yetkisi

Mecliste, EYT çerçevesinde emekli olan belediye personellerine ödenmek üzere 30 milyon lira borçlanma için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, meclis üyelerinden Semih Özdemir katılmadı.

Toplantı öncesinde meclis üyelerine yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Topaloğlu, seçimler öncesinde ihalesi yapılan Arslanbucak Mahallesi'ndeki spor tesislerinin paralarının ödendiğini söyledi.

Başkan Topaloğlu, üç tane kapalı pazar yeri yapıldığını da hatırlatarak, “Kuzdere, Arslanbucak ve Çamyuva mahallelerinde pazar yerlerimizi yaptık. Dördüncü pazar yeri olarak da Kemer merkezde planda otopark yeri olduğu için Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. Deniz kenarında yer alan belediyemize ait Deniz Kafe'yi faaliyete geçirdik ve halkımızdan büyük takdir topluyor. Lancora Otel yanındaki 110 metrekare yeri de halkımıza kazandırıyoruz” dedi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Bal, Kemer ve mahallelerindeki imar planları ve Kuzdere Mahallesi'nde yapılması planlanan 300 kapasiteli öğrenci yurduyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Mecliste, 2022 yılı gelir ve giderlerini inceleyen Denetim Komisyonu'nun hazırlamış olduğu raporlarla ilgili meclis bilgilendirildi.

Bitkisel atıklar için kampanya komisyonda

2022 yılı Belediye Başkanlığı yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edilirken, yapılan oylamayla Recep Yılmaz ve Mustafa Tıraş encümen üyesi olarak belirlendi.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu'na oy çokluğu ile Mustafa Tıraş, Cumali Afşin ve Recep Yılmaz, İmar Komisyonu'na oy çokluğu ile Özcan Çeliktaş, Semih Top ve Cumali Afşin, Turizm Komisyonu'na ise oy çokluğu ile Emin Gül, Özcan Çeliktaş ve Hasan Ali Acar seçildi.

Göynük Mahallesinde yer alan Domuzluk Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan hükmü değişikliği ve Kuzdere Mahallesinde yer alan 719 ada 02 parselin “Belediye Hizmet alanı” kullanımından “Üniversite alanı” kullanımına dönüştürülmesi konusu oy birliği ile İmar Komisyonu'na sevk edildi.

İlçe sınırları içerisinde oluşan bitkisel atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini veya kanalizasyona boşaltılmasını önlemek amacıyla bitkisel atık yağların geri kazanımı ve bertaraf çalışmalarının Çevre Kanunu ve Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği mevzuatına uygun yürütülmesi için vatandaşların bitkisel atık yağlarını ayrı biriktirmesini teşvik etmek amacıyla kampanya başlatılması ve Bitkisel Atık yağların ücret karşılığında lisanlı firmalara teslim edilmesi ve 2023 yılı Gelir tarifesine eklenmesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Kemer'de emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin ve yerinde yürütülmesini sağlamak maksadıyla Kuzdere Mahallesi'nde bulunan pazar yerindeki mutfak kısmının, Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediye Meclisi'nin 03.03.2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile İşletme ve İştirakler Müdürü kadrosu iptal edilerek, yerine Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosu ihdas edilmiş olup, iptal edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde kalan bütçe ödeneklerinin yeni kurulan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne aktarılması, aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden kamulaştırma bütçe ödeneklerinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ilgili kodlarına aktarılması konusunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

EYT çerçevesinde emekli olan Belediye personellerine ödenmek üzere 30 milyon lira borçlanma için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı sonrası, Kemer İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Öner Karagün, kazandıkları şampiyonluk sonrası verilen madalyaları, desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na ve meclis üyelerine hediye etti.

Bir sonraki meclis toplantısı 2 Mayıs Salı olarak belirlendi.