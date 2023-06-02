MediaMarkt Alanya'da ilk mağazasını açtı

Avrupa'nın önde gelen elektronik perakende şirketlerinden MediaMarkt, Alanya'da 2 bin 150 metrekarelik mağaza açtı. Mağazada açılışa özel çeşitli ürün kategorilerinde sunulan fırsatlar teknolojiseverler tarafından ilgi çekti.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor. Bugün 230 bin metrekareden fazla mağaza alanına sahip olan MediaMarkt, ülkedeki büyüme hedefleri doğrultusunda yeni mağaza açılışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Türkiye'deki 92'inci mağazasını Alanya'da Eğriköprü Caddesi üzerinde açan şirket, açtığı mağazada 26'sı kadın, 21'i erkek çalışan olmak üzere toplam 47 kişiyi istihdam edecek.

Şirket, on binlerce ürünün yer aldığı Alanya'daki mağazasında, çeşitli ürün kategorilerinde açılışa özel kampanya da gerçekleştirdi. Mağazayı ziyaret eden teknolojiseverler açılışa yoğun ilgi gösterdi.

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, mağaza yatırımlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Tüketicilerin MediaMarkt mağazalarına duydukları ilgiden çok mutluyuz. Açtığımız her yeni mağaza ile tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyor, cazip fiyatlarımızla tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve istihdam oluşturuyoruz. Elektronik perakendenin deneyim şampiyonu olma yolunda amacımız Alışveriş Deneyimi, Kullanım Deneyimi, Çalışan Deneyimi ve Sosyal & Çevresel Etki Deneyimi alanlarının tamamında ilk tercih edilen deneyim elektroniği perakendecisi olmak. Alanya'daki yeni mağazamızda da teknolojiseverlerle buluştuğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de yeni mağaza açılışlarımızı sürdüreceğiz.”