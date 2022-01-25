Mega projede, sağanak yağmura rağmen çalışmalar sürüyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kentin çehresini değiştirecek Alanya Kapalı otopark, pazar alanı, sinema ve dijital Kütüphane projesinde ekipler, sağanak yağmura rağmen ara vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi tarafından Cuma Pazarı'na projelendirilen ve Başkan Yücel'in rüya projelerinden birisi olan Alanya kapalı otopark, pazar alanı, sinema ve dijital Kütüphane projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin adeta çehresini değiştirecek mega projede devam eden çalışmalar kapsamında ekipler, palplanş ve zemin iksalama işlemlerini sürdürüyor.

“Projemizde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, içerisinde sosyal donatı alanları, sinemalar, dijital kütüphane, pazar alanı, kapalı otopark gibi birçok etkinlik alanı bulunan komplekste, çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı. Başkan Yücel; “Alanya'mızın adeta çehresini değiştirecek, vatandaşlarımızın sosyal taleplerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarladığımız mega projemizde, çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz, sağanak yağmura rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Projemiz tamamlandığında herkesin beğeniyle bakacağı, Alanya'mıza yakışır bir hizmet olacak” dedi.