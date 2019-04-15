Mega Spor Kız Voleybol Takımı Türkiye finaline gidiyor

Mega Spor Kulübü, Midi kızlar kategorisinde bölge şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

2017 yılında Antalya'da kurulan Mega Spor Kulübü Midi Kız Voleybol takımı Antalya'da gerçekleşen müsabakalarda, 5 grupta 27 takımın içinden il birincisi olarak çıktı. İl şampiyonluğundan sonra Aydın -Didim'de gerçekleşen bölge müsabakalarında 4 maçta 4 galibiyetle, Türkiye Voleybol Federasyonu Türkiye Şampiyonasında bölge birincisi olarak, Antalya'yı temsil edecek.