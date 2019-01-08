MEGİP kursiyerleri sertifikalarını aldı

Antalya'da turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasına yönelik düzenlenen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kurslarına katılan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında 4 grup Servis Elemanı Yardımcısı, 3 grup Aşçı Yardımcılığı ve 2 grup Kat Görevlisi mesleklerinde düzenlenen kurslar sona erdi. Limak Atlantis Hotel'de düzenlenen sertifika törende kursiyerler sertifikalarını aldı. Törene Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı, Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Himmet Karataş, Limak Atlantis Hotel Genel Müdürü Erkan Saatçioğlu, Limak Arcadia Hotel Genel Müdürü Hasan Göktürk kursiyerler katıldı.

İŞ-KUR Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, İŞ-KUR olarak istihdam alanında üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin genç nüfus sayısı ile dünyada önde gelen şanslı bir ülke olduğunu ifade eden Tekkanat, “Genç nüfus ise, bir ülkenin dinamiği ve zenginliğidir. Özellikle eğitim ve işgücü açısından doğru bir şekilde değerlendirildiğinde sosyal, kültürel, ekonomik her alanda kalkınmanın temel yapı taşları olacaktır. Yüksek oranda genç nüfusa sahip olmanın özellikle eğitimlerinin tamamlanması ve istihdam alanlarında getirdiği zorluklar ve sorunlar da olduğu bir gerçektir. Gençlerimizi doğru bir şekilde eğitmek, yetiştirmek, geleceklerine yön verecek alt yapıları hazırlamak hepimizin görevidir. İşsizliğe yapısal olarak bakıldığında, deneyimsiz ve herhangi bir mesleği olmadığı için iş bulmakta zorlanan iş arayanlardan oluştuğunu görmekteyiz. İŞKUR, iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, mesleksiz işsizleri, mesleki eğitim kursları ile meslek sahibi yapıp, aynı zamanda belirli bir süre iş deneyimi kazanmasını sağlamaya da çalışmaktadır” dedi.

Konuşmanın ardından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.