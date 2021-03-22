Mehmet Akif Ersoy'a çınarlı park

Kepez Belediyesi, gecekondudan modern bir şehre dönüşümün sembolü olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni, yeşil alan yatırımlarıyla güzelleştiriyor. Bugüne kadar 35 bin metrekare yeşil alan oluşturulan mahalleye bir park daha kazandırılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park çalışmasını 6709 ile 6700 sokakları arasında imar planında çocuk bahçesi olan 1806 metrekare alanının üzerinde başlattı. Etrafı bordür taşlarıyla çevrilen mahalle parkının, toprak tesviyesi, parke taşı çalışmaları tamamlanırken; park mobilyaları ile çocuk oyun parkının montajı ve peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.

İçerisinde yetişmiş çınar, incir ve narenciye ağaçlarının olduğu parka, 8 adet de zeytin ağacı dikildi. Park, bu özelliğiyle bölgesi için nefes alınabilecek bir nokta olacak.

Çocuklara oyun parkı

Çocukların keyifli bir vakit geçirebilmesi amacıyla1806 metrekare büyüklüğündeki yeşil alanda, kaydırak, tahterevalli ve salıncağın yer aldığı ve zemini kauçuk olan çocuk oyun parkı da kurulacak.

Mahalle sakinlerinin spor yapabileceği alan ihtiyacının karşılanmasına yönelik parka, dış mekân spor aletleri yerleştirilecek. Vatandaşların vakit geçirebilmesi için kamelyaların, bankların konulacağı park, çimlendirme ve bitki dikimiyle yeşillendirilecek.

37 bin metrekare yeşil alan

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kısa sürede yapımını tamamlayarak parkı, mahalle sakinlerinin hizmetine sunacaklarını ifade ettiler.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne bu parkla birlikte 12 park inşa edildi. Bu parklarla, mahallede 37 bin metrekare yeşil alan üretildi.

Gecekondudan modern bir şehre

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, birkaç yıl öncesine kadar ilçenin gecekondu yapılaşmasının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinden biriydi. Başkan Tütüncü döneminde yapılan kat artışı, mülkiyet problemlerinin çözümü ve imar yollarının açılması çalışmaları neticesinde mahalle, modern bir şehir kimliğine kavuştu. Belediye ve vatandaş eliyle yapılan kentsel yenileme kapsamında gecekondu yapılarının yerini modern konutlar aldı.

Mahalle, gecekondudan modern bir şehre dönüşümün sembol yerleşim yerlerinden biri oldu.