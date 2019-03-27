Mehmet Metin: "Çok turist gelmesi, çok gelir anlamına gelmez"

Rusya ve Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerinden turist getiren Consul Travel'in Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Metin, çok turist gelmesinin, gelirlerin çok olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi. Metin, "Bizlerin daha fazla nitelikli turist getirmemiz için ne gibi teşvikler verileceğini, ne gibi kolaylıklar sağlanması gerektiğini bakanlık belirlemeli" dedi.

Geçtiğimiz turizm sezonunda Türkiye genelinde rakamların iyi olduğunu fakat bakanlık tarafından verilen verilerde ise kişi başı gelirlerin düştüğünün fark edildiğini ifade eden Consul Travel'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin, buna rağmen bir önceki yıla göre turizmin iyi bir konumda olduğunun altını çizdi.

"Çok turist, çok gelir anlamına gelmez"

Çok turist gelmesinin, gelirlerin çok olduğu anlamına gelmediğinin altını çizen Metin, "Geliri nasıl artıracağız? Bakanlık ve acenteler bu konuda el ele vermeli. Biz şirket olarak sürekli olarak nitelikli turist getirmeye çaba sarf ediyoruz. Bizim getirdiğimiz turist bazı bölgelerde normal turistin 5 katına kadar harcama yapabiliyor. Bizlerin daha fazla nitelikli turist getirmemiz için ne gibi teşvikler verileceğini, ne gibi kolaylıklar sağlanması gerektiğini bakanlık belirlemeli" dedi.

"Fuarlarda gövde gösterisi yapılmalı"

Büyük fuarlarda mutlaka gövde gösterisi olmasının gerektiğini vurgulayan Metin şöyle konuştu:

"Bu fuarlara büyük paralar harcanıyor. Bu fuarlara genellikle charter yapan firmalar katılıyor. Biz daha butik ama etkili fuarlara katılmayı tercih ediyoruz. Workshoplar yaparak daha verimli, daha nitelikli turistleri nasıl Türkiye'ye çekebiliriz çalışmalarını yapıyoruz. Biz sadece yaz turizmini değil kış turizminde de nitelikli turistleri getiriyoruz. Önemli kongrelerin Türkiye'de düzenlenmesine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca düğünler de yapıyoruz. Biz her yıl İstanbul'da büyük Rus düğünleri yapıyoruz. 50-100 kişilik düğünler birkaç bin turiste bedel. Hint düğünleri de gelir bırakıyor. Ama uğraşı çok büyük. Bu uğraşa elde edilen gelir yeterli sayılmaz."

"Müşterilerin tamamı tarifeli seferlerle geliyor"

Consul Travel olarak az ama daha çok harcayan turistleri getirmek istediklerine işaret eden Mehmet Metin, şunları söyledi:

"Bizim gibi nitelikli turistleri getiren tur operatörleri ve acentelere gerek bakanlık gerekse yerel yönetimler bazı kolaylıklar sağladığı taktirde Türkiye'ye gelen nitelikli turist sayısı da artacaktır. Consul Travel tur operatörü ama müşterisini charter ile getirmez. Müşterilerin tamamı tarifeli seferlerle geliyor. Biz 2018 yılında Antalya'ya 12 bin olmak üzere İstanbul, Bodrum ve Kapadokya ile birlikte 18 bin civarında nitelikli turisti Türkiye'ye getirdik. Getirdiğimiz turistlerin tamamı artı 5 yıldız dediğimiz luxury hizmet veren otellere geliyorlar. Turistler tarafından luxury segmentteki 5 yıldızlı oteller tercih ediliyor. Kalitenin düşmediği, yiyecekten içeceğe tüm hizmetlerin kaliteli olduğu tesisler nitelikli turistlerin tercihi oluyor. Eğer hizmeti iyi verirsen o hizmetin karşılığını verecekler var."

"Biz sürekli rakamlarla yarışıyoruz"

En iyi sezon olan 2015 yılını geçtiklerine dikkat çeken Mehmet Metin, en kötü yıl olan 2016 yılını bile iyi geçirdiklerini kaydetti. Kaliteli hizmet verdiklerini ifade eden Metin, "Müşterilerimiz bizi biliyor. Aldığı hizmeti biliyor. Bu kişiler her dönemde gelebiliyor, geldiler de. İstanbul hariç diğer bölgelerde 2015'i geçtik. Biz sürekli rakamlarla yarışıyoruz. Bizim için aldığımız dövizin miktarı önemli. Biz döviz alıp döviz ödüyoruz. Bu ülkeye döviz getiriyoruz. Nitelikli turist getirdiğin zaman ortaya çıkan rakamlar da çok büyük oluyor. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azarbeycan'da döviz akışının sağlanması için Türk bankalarının olması gerekiyor. Bugüne kadar, elden, uçakla paralar geliyordu ama artık bu dönem geçti. Tur operatörleri paraları Türkiye'ye getirmek için aracı firmalara ve oraların bankalarına büyük komisyonlar ödemek zorunda kalıyorlar. Eğer bu ülkelerde Türk bankaları olursa o zaman para transferi daha kolay olur. Moskova'da bu sorun kısmen çözüldü. Ama diğer BDT ülkelerinde halen devam ediyor. Turizmde büyük paralar dönüyor. 10 bin dolara satılan odalarımız var. Bu odalarda 10 gün kalan bir kişi sadece otele 100 bin dolar ödüyor. Transferi ve diğer masrafları ile bu kişinin harcadığı paralar da büyüyor. Ama para transferi sırasında sorunlar yaşanıyor. Biz milyonlarca dolar getiriyoruz. Ama kazandığımız paraları ülkemize getirirken kazancımızın bir bölümünü komisyon olarak vermek zorunda kalıyoruz. Türk bankaları BDT ülkelerinde mutlaka olmalı. Bazı Türk bankalarının olduğu söyleniyor ama bu bankalarla irtibat dahi kuramıyoruz. Milyarlarca dolar geliyor ama milyonlarca dolar komisyon olarak bu ülkelerde kalıyor. Türk devleti finans konusunda kolaylıklar sağlamalı" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve BDT ülkelerine oteller farklı fiyatlar uyguluyor"

Metin, "Rusya'da da Avrupa'da olduğu gibi yüzde 25 ile yüzde 40 arası erken rezervasyon fiyatları var. Tüketici ona göre fiyat alıyor. Rusya ve BDT ülkelerine oteller farklı fiyatlar uyguluyor. Ülkeler arasında otellerin fiyat farkı uygulaması olmamalı. Benim partnerim 'Alman pasaportu olan bir kişi bu fiyata oteli alırken ben neden daha yükseğe alıyorum?' diye sorguluyor. Bütün dünya için otel fiyatları aynı olmalı. Turistler gelmediğinde turist gelsin diye fiyatları indiriyoruz. Turist geliyor bu sefer de hizmette sıkıntı yaşanıyor. Tesislerde personel sıkıntısı da var. Personel konusunda bazı kolaylıklar sağlanmalı. Benim acentemde sezon dışında 60-70 kişi çalışırken sezonda 200-250 kişi çalışıyor. Yurt dışından da çalışan getiriyoruz. Çünkü getirdiğimiz personel 2-3 dil biliyor ve müşterilerle birebir konuşabiliyor. Kış aylarında personelin istihdamı vergiler, ücretler ve diğer giderler yüzünden zor günler yaşıyoruz. Bakanlık bazı tedbirler alıyor ama biz ağacı bugün dikiyoruz. Meyvesini ancak 3 yıl sonra alacağız. Bu süreyi nasıl atlatacağız? Kış aylarında turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalara vergi, sigorta gibi konularda kolaylıklar hemen sağlanmalı" dedi.