Meis Kaş Yüzme Yarışı'na korona engeli

Antalya'da Uluslararası Kaş Likya Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Meis Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı'nın bu yıl korona virüs salgını nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Meis Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı küresel salgın dolayısıyla iptal edildi. Kaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “15 yıldır yapılan ve bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Meis Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilmiştir. Organizasyonun iki ülke arasında düzenlenmesi, ülkemizin de içinde bulunduğu durum ve Yunanistan'ın Meis Adası'na girişleri askıya alması nedeniyle yüzme yarışı yapılmayacaktır” denildi.

2 ülke 1 yarış

Türkiye'nin dünyaya tanıtılması açısından önemli bir yere sahip olan Açık Deniz Yüzme Yarışı, Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'nda başlayıp, dünyanın en gözde tatil beldelerinden biri olan Kaş'ta sona eriyor. Bu kapsamda yarışa katılan sporcular sabah saatlerinde teknelerle Kaş'tan yarışın başlama noktası Meis Adası'na götürülüyor. Hazırlıkların ardından Kaş ve Meis Adası'nın temsilcileri yarışın startını veriyor. 7.1 kilometre uzunluğundaki zorlu ve keyifli açık su yüzme yarışında sporcular dostluğa kulaç atıyor.