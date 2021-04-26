Melek İpek baba ocağında gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da eşini öldürmekten tutuklanan ve 108 gün sonra tahliye olan 2 çocuk annesi Melek İpek, gözyaşları içinde geldiği baba ocağında, “Hayat yeniden başlıyor. Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim" dedi.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında 7 Ocak gecesi yaşanan tartışmada Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce darp etti. Melek İpek'i ve çocuklarını ölümle tehdit eden Ramazan İpek, sabaha karşı servise gitti. Servisin ardından eve dönen Ramazan İpek ile elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede Melek İpek, tüfekle eşini vurarak öldürüp ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bugün görülen 3. duruşmada Melek İpek'in tahliyesine karar verildi. Kararın ardından 2 saat içinde İpek'in Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliyesi gerçekleşti. Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi'ndeki baba ocağına siyah bir minibüs içinde babası Menderes Çelik, annesi Hatice Çelik, kız kardeşi Nimet Çelik, kızları Ceylin ve İkra ile gelen Melek İpek'i yakınları karşıladı. İpek, akrabalarına gözyaşları içinde sarıldı.

"Bugün rahatça uyuyabileceğim"

108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, her zaman adalete güvendiğinin altını çizerek, “Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim. En çok çocuklarımı özledim. Koğuş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana iyi davrandılar. Çocuklarımı çok özledim. İçerdeki tek tesellim onların dışarıda huzurlu ve mutlu olmalarıydı. İçeri girince çocuklarımla sadece sarılabildik. Avukatım Ahmet Onaran'a teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadı. Dışarıdan haberleri onun sayesinde aldım. Söyleyecek kelimem yok şu an. Hayat yeniden başlıyor” diye konuştu.

“Dua etmekti”

Mahkeme heyetinin karar için verdiği ara sırasındaki düşünceleri sorulan İpek, “Aslında tek düşündüğüm şey çıkabilir miyim, çocuklarıma kavuşabilir miyim acabaydı. Tek yapabildiğim şey dua etmekti” cevabını verdi.

"Beklenen bir karardı"

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran ise, 41 günde çok dikkatli ve özenli yargılama yapıldığının altını çizerek, 26 tanığın dinlendiğini anımsattı. Beklenen bir karar verildiğinin altını çizen Onaran, “Umarım bundan sonra kadına şiddet olmaz. Kamuoyunun desteği çok önemliydi. Melek, ne olursa olsun bir tarafta sevinç bir tarafta hüzün var. Melek bundan sonra çocuklarıyla sınava girecek, hayırlı bir mesleği olur üretir. Bu kararın ve tahliyenin çocuklar açısından önemi çok büyük" dedi.