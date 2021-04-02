Melek İpek'in 6 aşındaki kızı İ.İ.: "Annemle aramız iyiydi. Babam bizi hep dövüyordu. Bana ders olsun diye ablamı dövüyordu."

Antalya'da kendisini kelepçeleyip şiddet uyguladığı ileri sürülen 12 yıllık eşini öldürmekten tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyetinin tanık olarak dinlediği Melek İpek'in iki çocuğundan biri olan 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki İ.İ, “ Teyzem, dayım, anneannem ve köpeğimle yaşıyorum. Babamla aramız hiç iyi değildi. Annemle aramız iyiydi. Babam bizi hep dövüyordu. Bana ders olsun diye ablamı dövüyordu. Annemle arası kötüydü. Biz bir yere giderken annem geç kaldı diye annemi dövmüştü. Olayları anlatmak için buradayım. Cinayet falan oldu" dedi.

Geçtiğimiz 7 Ocak tarihinde Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana gelen olayda, servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek (36) ile 12 yıllık eşi Melek İpek (31) arasında tartışma çıktı. Ramazan İpek, ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İpek'i saatlerce darp etti. Gördüğü şiddetten dolayı gözlerinde şişlik ve morluk oluşan Melek İpek, eşinin kendisini ve çocuklarını öldüreceği tehditlerine maruz kaldı. Ramazan İpek, sabah servis dönüşü geldiği evinde elleri kelepçeli olan Melek İpek'in av tüfeği ile beklediğini gördü. Yaşanan arbedede Melek İpek'in elindeki tüfek ateş aldı. İpek'in durumu bildirmesiyle eve gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri kelepçeli ve çıplak şekilde bulunan Melek İpek'e de sağlık ekipleri müdahale etti. Melek İpek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Melek İpek hakkında hazırlanan iddianamede "haksız tahrik" indirimi uygulanarak, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Melek İpek, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Melek İpek, duruşmaya cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Üzerinde siyah kazak beyaz gömlek bulunan Melek İpek'in elinde eldiven yüzünde maske olduğu görüldü.

Duruşma salonunda maktul Ramazan İpek ile Melek İpek'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı tarafların yakınlarının yanı sıra, STK'lar ve kadın dernekleri de takip etti.

Duruşmada Melek İpek'in çocukları adliyedeki Adli Görüşme Odası'ndan SEGBİS yöntemiyle pedagog eşliğinde ifadelerini verdi.

Melek İpek'in çocuklarından 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki kızı İ.İ, “ Teyzem, dayım, anneannem ve köpeğimle yaşıyorum. Babamla aramız hiç iyi değildi.Annemle aramız iyiydi. Babam bizi hep dövüyordu. Bana ders olsun diye ablamı dövüyordu. Annemle arası kötüydü. Biz bir yere giderken annem geç kaldı diye annemi dövmüştü. Olayları anlatmak için buradayım. Cinayet falan oldu. ilk başta babam Killik'e götürmek istedi. Babam kapıyı tekmeleyerek içeri girdi. Anneme silah doğrulttu kelimeli şehadet getir dedi sonra anneme silahı uzattı. Sonra babam annemi sürükleyerek içeri götürdü banyoya götürdü. Annem bayılmıştı. Babamın annem yüzüne su döke döke uyandırdı. Annemin hiç sesi gelmiyordu. Duyduğumu ve gördüğümü. Ablam kulaklarımı tıkıyordu annem galiba bizim odada benim kulaklarımı kapattı " dedi.

Babasının elinde kelepçe ve bıçak olduğunu gördüğünü söyleyen İ.İ., " Elinde Rambo bıçağı vardı. Annemin şurasında iz vardı sanırım onunla yaptı. O kelepçeyle annemi bağladı. İçerdeyken gördüm. Babam banyodan annemi saçından sürükleyerek içeriye götürdü. Sonra babam işe gitti ablam beni uyandırdı. “Neden babam böyle yapıyor diye düşünmeyin anneniz beni aldatıyor dedi. Sakın sesinizi çıkartmayın dedi. Ablam uyumadı gece. Beni uyandırdı. Ses duydum babam işe gitti. Sonra annemizin yanına gittik. Annemi gördüğümde ellerinde kan vardı, elleri kelepçeliydi önden kelepçeliydi. Annemin kıyafetleri yoktu sonra annem üstüne örtü verdik üstünü örttük. Komşumuz Semra'ya ablam ben gittik. Silah burada mı dedik sonra hayır dedi. Eve döndük. Annem odaya geçin dedi. kendisi de odadaydı. Babam geldi. duvardaymış tüfek biz aradık bulduk. Sonra babam geldi. Babam gelince merdivende sizi öldüreceğim dedi. babam yukarı çıkınca annem silahı görmüş. Babam gelince annem babama sıktı sadece silah sesi geldi tek silah sesi duyduk. Odadan çıkmadık annem jandarmayı aradı. Annem bizi odadan çıkartmak istemedi. Babam eve geldiğinde annemin elleri kelepçeliydi. Biz açamayacağımız için herhangi bir şekilde açamazdık. Tüfeğin içinde mermi varmış. Biz anneme sadece battaniye verdik." dedi.

İ.İ, annenin elindeki kelepçenin birini açtı, diğeri açamadı sözlerinin hatırlatılması üzerine, “ Onu ablam söyledi. Ben odadaydım o sıra. Ben görmedim” cevabını verirken kızının ifadesini dinleyen melek İpek'in ağladığı görüldü.

Pedagog ise İ.İ'nin ifadelerini şöyle yorumladı: “Çocuğun fiziksel gelişimi yaşıtlarıyla paralel. Soruları anlamış ve yanıtlar vermiştir. Görüşme esnasında herhangi bir olumsuz izlenimim oluşmadı. Beden dili ile ifadeleri paralellik göstermiştir. Melek İpek ise kızının ifadelerine ekleyecek bir şeyinin ve sorusunun olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti Melek İpek'in diğer çocuğunun ifadesini alma işlemine devam ediyor.