Melek İpek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Antalya'da şiddet gördüğü eşi Ramazan İpek'i öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek'in tutukluluğuna edilen itiraz Antalya 1.Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. İpek'in avukatı Ahmet Onaran, “İlk günkü inancımız ve gayretimizle Melek İpek'in özgür kalması için mücadele edeceğiz” dedi.

Antalya'da çıplak ve kelepçeli şekilde şiddetine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek'i (36) tüfekle vurup öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31), mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tek şahitleri olan İpek çiftinin 7 ve 9 yaşındaki kızları, annenin yakınlarına teslim edildi.

10'a yakın avukat itiraz etmişti

Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, bugün Melek İpek'in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Hüseyin İlerioğlu, Merve Özer Er ve onları destekleyen 10'a yakın avukat, 15 Ocak Cuma günü Antalya Adliyesine gelerek Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğine verdikleri dilekçeyle İpek'in tutukluluğuna itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.

“Özgür kalması için mücadele edeceğiz”

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, itirazlarının reddedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Onaran, “Tutukluluğun kaldırılmasına ilişkin talebimiz, Sulh Ceza Hakimliğince reddedilerek Melek İpek'in tutuklu yargılanmasına yönünde karar verdi. İlk günkü inancımız ve gayretimizle Melek İpek'in özgür kalması için mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi.