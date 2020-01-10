Meleklere Başkan Uysal morali

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Pazar günü, Mardin'de Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçına çıkacak Paşanın Meleklerini yalnız bırakmıyor. Başkan Uysal, Muratpaşa-Mardin maçında tribünde olacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı 4'üncü sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, 12 Ocak Pazar günü Mardin'de ikinci yarının ilk maçına çıkıyor. Devre arası hazırlıklarını Antalya'da tamamlayan takımı ikinci yarının ilk maçında Başkan Uysal da yalnız bırakmayacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor - Muratpaşa Belediyespor maçında Başkan Uysal ve kulüp yönetimi tribünde olacak. Mardin Artuklu Yeni Spor Salonunda oynanacak maçı Ankara bölgesi hakemlerinden İsmail Doğan ve Küntay Taşkın yönetecek. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında oynanan maçı 33-25 Muratpaşa Belediyespor kazanmıştı.