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Meltem Bulvarı'nda raylı sistem çalışmaları başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3.

Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında Meltem Bulvarı'nın bir bölümü, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren trafiğe kapatılacak.


Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları hızla devam ediyor. Meltem Katlı Kavşağı'nın tamamlanarak hizmete girmesinin ardından, projenin Meltem etabındaki çalışmalar da start aldı. Bu kapsamda Meltem Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı yan yolu ile İsmail Baha Sürelsan Caddesi arasında kalan kısmı 23 Mart Pazartesi günü trafiğe kapatılacak.



Alternatif güzergah


Bu süreçte Dumlupınar Bulvarı'nı kullanarak Eğitim Araştırma Hastanesi istikametine gidecek olan araçlar; Meltem Mahallesi, 3802 Sokak ve İsmail Baha Sürelsan Caddesi güzergahını veya Dumlupınar Bulvarı Meltem Katlı Kavşağı, Toroslar Caddesi ve İsmail Baha Sürelsan Caddesi güzergahını kullanabilecek. Vatandaşların mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından projenin tüm aşamalarında bilgilendirmeler yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yönlendirme levhalarına uymalarını istedi.

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