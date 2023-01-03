Meltem Çarşısı ihale süreci tamamlandı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin eski Meltem Çarşısı için gerçekleştirdiği ihale süreci tamamlandı. İhaleyi yıllık KDV hariç 1 milyon 260 bin TL kira teklifiyle kazanan firma, 4 ay içinde tadilatı tamamlayıp çarşıyı yeniden açacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaklaşık 13 bin nüfusa sahip Meltem Mahallesi'nin merkezinde yer alan ve 65 bin üzerinde öğrencisi bulunan Akdeniz Üniversitesi'ne komşu eski Meltem Çarşısının kiralanması için gerçekleştirdiği ihale süreci tamamlandı. Belediye Encümeni'nce kasım ayında gerçekleştirilen ihale yıllık kira KDV hariç 1 milyon 260 bin liralık teklifiyle FEO Gayrimenkul'un oldu. Çarşıda farklı genişliklerde 12 dükkanın kiralanmasını içeren ihale çerçevesinde firmayla sözleşme imzalandı ve yer teslim yapıldı. Firma, şartnameye göre 4 ay içinde çarşıda tadilat işlerini tamamlayıp çarşıyı yeniden açacak.