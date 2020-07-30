Etap Raylı Sistem çalışmaları kapsamında Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak olan projede Meltem Caddesinden Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına kadar raylar döşendi. Asfalt çalışmalarının ardından Meltem yolu trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına devam edilen Etap Raylı Sistem projesinde çalışmalar Otogar, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Üniversite, Meltem, Hastane ve Falez Kavşağı bölgelerinde yoğunlaşmış durumda. Meltem Bulvarında ray döşeme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Üniversite kavşağından Hastane kavşağına kadar olan kısımda da ray döşeme çalışmaları bitti. Meltem Durağı, Meltem Camiinin hemen ilerisinde orta platform şeklinde inşaa edilirken, katener direkleri de Meltem durağına kadar dikildi.

Meltem trafiğe açıldı

Akdeniz Üniversitesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına kadar olan kısmın asfalt çalışmaları tamamlandı. Soğuk yol çizgi boyaları yapıldı ve yol trafiğe açıldı. Hastane Kavşağının olduğu kısımda ise asfaltlama çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesinin olduğu Tarık Akıltopu Caddesinde ise kazı çalışmaları sürüyor. Hastane önünde bir adet hemzemin durak yer alacak.