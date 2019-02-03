Meltem'de toplu açılış töreni gerçekleştirilecek

Muratpaşa Belediyesi, Meltem Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve büyük çaplı yenileme projelerinin uygulandığı 52 bin 597 metrekare genişliğindeki park ve yeşil alan çalışmasının resmi açılışını 6 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek törenle gerçekleştirecek.

Muratpaşa Belediyesi, asfalt altyapısını tamamen yenilediği, 54 noktada 228 çöp konteynerini yeraltına aldığı Meltem Mahallesi'nde yapım ve yenileme çalışmaları tamamlanan park ve yeşil alanlarını törenle hizmete açıyor.

Törende, Toroslar Caddesi'nde bulunan 7 bin metrekarelik Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut Parkı, 3807 Sokak ve Dumlupınar Bulvarı arasında bulunan 7 bin 300, 3807 - 3805 Sokak kesişiminde yer alan 2 bin 800, Dumlupınar Bulvarı üzerinde 2 bin, İsmail Baha Sürelsan Caddesi üzerinde yer alan 2 bin 200 metrekarelik parkın açılışı gerçekleştirilecek.

Bununla birlikte yenileme çalışmalarının gerçekleştiği ve genişliği 31 bin 297 metrekareye ulaşan aralarında Köy Enstitüleri Parkı, Ömer Bozkurt Parkı, Meltem Parkı'nın da bulunduğu park ve yeşil alan çalışması da Çarşamba günü gerçekleştirilecek törende açılacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meltem Mahallesi'nde toplu açılış töreni gerçekleştirilecek park alanın büyüklüğünün 52 bin 597 metrekare olduğunu söyledi. 2018'in Meltem Mahallesi'nde park çalışmaları açısından sor derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Son yaptığımız çalışmalarla Meltem Mahallemizin yeşil alan varlığını 69 bin 22 metrekareye ulaştırdık” dedi.

“Büyük bir dönüşüm geçirdi”

Yeni açılacak parklarının genişliğinin 21 bin 300 metrekare olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Muratpaşa'mızda birçok hizmeti açılış töreni yapmadan, tören yapmaya fırsat bulamadan komşularımızın kullanımına sunuyoruz. Bu neredeyse bizim hizmetlerimizin yüzde 50'lık kısmını oluşturuyor. Meltem Mahallemizde, geçmiş yıllarda Avukat Çağdaş Şahin ve şair Metin Demirtaş isimlerini taşıyan parkların açılışını gerçekleştirmiştik. Ama geride bıraktığımız 5 yıl içinde Meltem büyük caddeleri, sokakları ve parklarıyla büyük bir dönüşüm geçirdi. Eski Meltem Çarşısı'nın yeni kullanımı için mahallemizde yaptığımız referandum sonucunda mahallemiz bir dijital kütüphane ve cep sahne kazandı. Mahallemizin tüm asfalt yapısı yenilendi. Çöp konteynerleri büyük oranda yer altına alındı. Tüm komşularımızı beklediğimiz açılış töreni, aynı zamanda Meltem'in yaşadığı büyük yenilenme sonrası buluşmanın vesilesidir.”