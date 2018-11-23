‘Meme Sağlığı' kadınlara anlatıldı

Manavgat Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde ‘Meme Sağlığı ve Meme Karnesi Uygulaması' semineri düzenlendi.

Meme sağlığı buluşmaları adı altında Medstar Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Özer İlkgül tarafından düzenlenen seminerler Manavgat'ta devam etti. Manavgat Belediyesi'nin organizesiyle gerçekleşen seminerde kentteki kadınların meme sağlığı hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlandı. . Seminere Manavgat Belediyesi birim amirleri, çalışanları, Toros Kadınları ve çok sayıda vatandaş katıldı

“Amaç kadınların bilinçlenmesi”

Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Özer İlkgül seminerde meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olduğunu belirtti. Meme Sağlığı buluşmaları adı altında, kadınların bilgilenmesi ve bilinçlenmesi için seminerlerin devam edeceğini söyleyen Doç. Dr. İlkgül; “Bu seminerlerdeki amacımız hep birlikte bu hastalığın üstesinden gelmenin yöntemlerini konuşarak, bu konuda kadınlarımızı bilgilendirmektir” dedi. Seminer soru cevap şeklinde devam etti.